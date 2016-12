BOVEC – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je včeraj ob 13.35 na območju Polovnika v občini Bovec pri skupnem lovu na divjad ob padcu poškodoval lovec.

Posredovali so člani GRS Bovec in vojaški helikopter z dežurno medicinsko posadko, ki so poškodovanega z vitlom dvignili iz gozda in ga prepeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.