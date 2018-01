Nesreča pri delu se je končala s smrtjo

BREZOVICA – V četrtek ob 19.09 se je zgodila nesreča pri delu s smrtnim izidom na Griču pri Vnanjih Goricah.



Poleg pristojnih služb so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Vnanje Gorice, ki so nudili pomoč z osvetlitvijo ter pri prenosu preminulega do pogrebnega vozila.