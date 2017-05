Nesreča pri cestninski postaji: kombi zagozden pod prikolico tovornjaka

VRHNIKA – V torek ob 23.12 je na avtocesti Vrhnika–Ljubljana pred cestninsko postajo Log v smeri Ljubljane voznik s kombiniranim vozilom trčil v prikolico tovornjaka in se zagozdil pod njo.

Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika in GB Ljubljana. Zavarovali in razsvetlili so kraj nesreče, z vitlom potegnili uničeno kombinirano vozilo izpod prikolice, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč pri nalaganju vozila na vozilo avtovleke.

V nesreči se je poškodovala ena oseba. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane in ZD Vrhnika ter jo prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.