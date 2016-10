Nesreča pri bencinski črpalki, poškodovan mopedist

MURSKA SOBOTA – V torek ob 19.07 sta v Murski Soboti pri bencinski črpalki trčila voznica osebnega vozila in voznik kolesa z motorjem. Slednji se je pri tem poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci PHE Murska Sobota in ga prepeljali v SB Murska Sobota, poroča uprava za zaščito in reševanje.