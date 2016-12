Nesreča pri bencinski

OTOČEC – Ob 10.11 sta na Grajski cesti na Otočcu (občina Novo mesto) pri bencinskem servisu trčili osebni vozili.

Gasilci GRC Novo mesto so na vozilih odklopili akumulatorja, očistili razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri odstranitvi poškodovanih vozil. Voznika v prometni nesreči nista bila poškodovana, poroča uprava za zaščito in reševanje.