Nesreča na Tržaški cesti, voznika oživljali

LJUBLJANA – Danes ob 8.55 je na Tržaški cesti v Ljubljani voznika osebnega vozila med vožnjo obšla slabost. Izgubil je nadzor nad vozilom in trčil v drevje ob cestišču. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, skupaj z motoristom reševalcem izvlekli neodzivnega voznika iz vozila in mu nudili prvo pomoč z oživljanjem, nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila in odklopili akumulator na poškodovanem vozilu.

Reševalci NMP Ljubljana so na kraju dogodka oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.