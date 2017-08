Nesreča na Tržaški

LJUBLJANA – V torek ob 6.52 sta na Tržaški cesti v Ljubljani pri uvozu na obvoznico trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so kraj nesreče zavarovali. S tehničnim posegom so rešili eno osebo iz vozila in jo predali reševalcem NMP. Odklopili so akumulatorje na avtomobilih in nevtralizirali razlite tekočine.

Poškodovana oseba je bila odpeljana v UKC Ljubljana.