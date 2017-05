Nesreča na Primorskem zaprla cesto: trčilo je več vozil

LUCIJA, VALETA – Na glavni cesti med Lucijo in Valeto je prišlo do prometne nesreče, v kateri so trčila tri vozila. Kot so nam povedali pri PU Koper, je cesta zaprta za promet zaradi trčenja avtobusa in dveh osebnih vozil. Na srečo poškodovanih ni, tako da gre za nesrečo z zgolj materialno škodo.

Glavna cesta Izola–Sečovlje je sicer med Lucijo in Valeto še vedno zaprta .