Nesreča na primorki, na pomoč več gasilcev

VRHNIKA – V soboto okoli 15. ure je na primorski avtocesti pred izvozom Logatec v smeri Kopra voznik osebnega vozila v naletu trčil v osebno vozilo z lahkim priklopnikom za prevoz plovil.

Gasilci PGD Stara Vrhnika in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči z Vrhnike in iz Logatca pri oskrbi ter preventivnem pregledu udeležencev.