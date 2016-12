Nesreča na postaji: mladoletnica hudo poškodovana

NOVO MESTO – Ob 6.51 je na avtobusni postaji v Novem mestu avtobus zapeljal ženski čez nogo, je o nesreči poročala uprava za zaščito in reševanje.

O prometni nesreči na avtobusni postaji v Novem mestu so bili nekaj po 7. uri obveščeni tudi pri PU Novo mesto. V odgovoru na naše vprašanje so pojasnili, da je po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih 24-letni voznik avtobusa ob speljevanju s postajališča s prednjim delom vozila trčil v mladoletno peško.

Peško, ki ima huje poškodovano nogo, so reševalci odpeljali v bolnišnico.