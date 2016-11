Nesreča na počivališču

ŠENTJUR – V petek ob 16.50 sta na počivališču Zima, občina Šentjur, trčili tovorno in osebno vozilo.

Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri vstopu v vozilo in umaknili osebni avtomobil s cestišča.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja so tri poškodovane osebe prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.