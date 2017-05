Nesreča na odlagališču smeti

PTUJ – V ponedeljek ob 12.16 je na odlagališču smeti Cero Gajke na Ptuju voznik padel s tovornjaka in se poškodoval. Reševalci NMP Ptuj so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.