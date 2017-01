Nesreča na obvoznici

TRZIN – Ob 15.25 sta Trzinski obvoznici v križišču za industrijsko cono v Trzinu trčili osebni vozili. Posredovali so poklicni gasilci CZR Domžale in PGD Trzin. Reševalci NMP Domžale, so oskrbeli lažje poškodovano osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.