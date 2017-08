Nesreča na ljubljanski obvoznici, vozilo uničeno

LJUBLJANA – Danes ob 0.28 se je na vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške ceste proti Novim Jaršam voznik s kombiniranim vozilom zaletel v ograjo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so s tehničnim posegom odprli uničeno vozilo, cestišče posuli in pospravili. Voznik ni utrpel poškodb, poroča uprava za zaščito in reševanje.