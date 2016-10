Nesreča na Koprski cesti

PORTOROŽ – V petek ob 15.36 se je na Koprski cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili osebni vozili.

Poškodovano osebo so reševalci oskrbeli na kraju dogodka.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja vozil, je poročala uprava za zaščito in reševanje.