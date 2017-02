Nesreča na hitri cesti: enega odpeljali v bolnišnico, cesta ponovno odprta

MARIBOR - Poročali smo, da je nesreča dopoldne zaprla hitro cesto skozi štajersko prestolnico .

Ob 11.45 sta na hitri cesti skozi Maribor pred odcepom za Pobrežje trčili osebni vozili. Poklicni gasilci PGB Maribor so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in iztekle motorne tekočine posipali z vpojnim sredstvom.

Reševalci NMP Maribor so enega poškodovanega udeleženca oskrbeli na kraju nesreče in prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor, delavci Darsa pa so dokončno počistili vozišče.