Nesreča na gozdni cesti: voznika so reševali s tehničnim posegom

MEDVODE – V ponedeljek ob 21.35 se je na gozdni cesti Sora–Osolnik zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste in bočno trčilo v drevo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so razsvetlili kraj, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo ter jo predali v oskrbo reševalcem in odklopili akumulator vozila.

Reševalci ljubljanske reševalne postaje so eno osebo prepeljali v bolnišnico.