Nesreča na Bolkovi ulici

HOMEC – Ob 11.53 sta v Bolkovi ulici v Homcu (občina Domžale) trčila kolesar in osebno vozilo.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanemu kolesarju in ga prenesli do vozila NMP Domžale. Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.