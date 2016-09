Nesreča na avtocesti, udeleženih več vozil

KOPER, LOM – V petek nekaj pred 16. uro so policiste obvestili o prometni nesreči na avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Lom.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je voznik opla vozil iz smeri Logatca proti Uncu in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena še voznik volva in voznica peugeota.

V nesreči po podatkih policije ni nihče utrpel telesnih poškodb.

Promet je sprva potekal po odstavnem pasu in skozi počivališče, nato pa po prehitevalnem in voznem pasu. Okrog 18. ure je bil ponovno sproščen v celoti.