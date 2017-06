Nesreča na avtocesti, osebi ujeti v avtu

ČATEŽ OB SAVI – V soboto ob 21.16 je na avtocesti Čatež ob Savi–Obrežje, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil. V nesreči sta se dve osebi poškodovali.

Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ujeti osebi iz vozila, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi poškodovanih, izvlekli vozilo iz obcestnega jarka, pomagali vlečni službi ter nudili pomoč cestnemu podjetju pri čiščenju cestišča.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Brežic in Krškega so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju ter ju nato prepeljali v brežiško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.