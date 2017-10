Nesreča na avtocesti, iz tovornjaka uhajala spojina za gnojila

DOMŽALE – Včeraj okoli 19. ure se je na avtocesti med Ljubljano in Celjem zgodila nesreča, v kateri sta trčila tovornjaka vlačilca.



Z ogledom kraja prometne nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 43-letni voznik tovornega vozila znamke Iveco madžarskih registrskih oznak vozil po prehitevalnem pasu v smeri Domžal. Po daljšem prehitevanju je z vozilom naenkrat zapeljal desno in pred tovorno vozilo znamke Scania s pripetim priklopnim vozilom romunskih registrskih oznak. Takrat se je kolona vozil na desnem prometnem pasu začela ustavljati oziroma zmanjševati hitrost zaradi zgostitve prometa, 43-letnik pa je, da bi se izognil trčenju v vozilo, pred njim nenadoma zavrl, 32-letni voznik Scanie pa je zato trčil vanj.

Pri trčenju se je na pripetem priklopniku Scanie poškodoval tovor – plastični cisterni, v katerih se je nahajala tekočina amonijev dušik, poroča PU Ljubljana. Šlo naj bi za 17 tisoč litrov. Spojina je zato kapljala na cesto.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in CZR, ki so prečrpali okoli 1000 litrov tekočine.



Vlačilec odvlekli na deponijo

Vlačilec je bil v nesreči močno poškodovan in nevozen, zato so ga z drugim vlačilcem s tovorom vred odvlekli na deponijo Ljubljana Rudnik.

Gasilci so posuli in počistili razlite tekočine iz motorja vozila. Okoli 20 litrov razlite spojine, ki se uporablja kot sestavina za gnojila, so posuli, počistili in sprali z vodo.

Poškodovanih ni bilo.