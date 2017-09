Nesreča na avtocesti, ena oseba poškodovana

TOROVO – Na gorenjski avtocesti se je pripetila prometna nesreča. Kot poroča prometno-informacijski portal je zaradi trčenja pred cestninsko postajo Torovo oviran promet proti Kranju.

Uprava za zaščito in reševanje pa dodaja, da je nekaj pred šesto uro je pred izvozom za Vodice v smeri Jesenic vozilo zapeljalo s ceste. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v ljubljanski UKS, še dodajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.