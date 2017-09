Nesreča na avtocesti

MOSTE – V četrtek ob 20.13 se je na avtocesti pred galerijo Moste (občina Žirovnica) v smeri proti Jesenicam zgodila prometna nesreča. Gasilci GARS Jesenice so kraj dogodka prometno in požarno zavarovali, na vozilu so odklopili akumulator in kraj dogodka osvetlili. V nesreči se ni nihče poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.