Nesreča na avtocesti

ŠKOFLJICA – V petek ob 20.45 je na avtocesti Grosuplje–Ljubljana (občina Škofljica) osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Šmarje-Sap ter zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator, poroča uprava za zaščito in reševanje.