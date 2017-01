Nesreča na avtocesti

GROSUPLJE – V nedeljo ob 20.48 je na avtocesti Ljubljana–Obrežje, med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora v smeri Novega mesta, voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča v obcestni jarek.

Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator ter oskrbeli lažje poškodovanega voznika in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ljubljane ter ekipi ZD Ivančna Gorica, je poročala uprava za zaščito in reševanje.