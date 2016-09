Nesreča motorista in avta, ena oseba poškodovana

LJUBLJANA – Ob 16.17 sta na Cesti na Brdo trčila motorist in osebno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč pri oskrbi in prenosu težje poškodovanega voznika motorja do reševalnega vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane so ga prepeljali v UKC Ljubljana.