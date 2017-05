Nesreča motorista

PIVKA – V nedeljo ob 15.46 je na cesti Dolnja Bitnja–Pivka (občina Ilirska Bistrica) padel motorist, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalni ekipi NMP Ilirska Bistrica in očistili cestišče. Motorist si je poškodoval golenico in je bil prepeljan na zdravljenje v SB Izola.