Nesreča mestnega avtobusa ovira promet

LJUBLJANA – Promet v centru prestolnice je močno oviran zaradi nesreče, poroča Dars. Pred nevšečnostmi opozarja tudi Radio Slovenija, ki ima poslovne prostore v bližini. V križišču Resljeve ulice in Komenskega je prišlo do trčenje osebnega vozila in avtobusa. Cesta je v smeri Zmajskega mostu zaprta, pojasnjuje PU Ljubljana in dodaja, da gre za nesrečo, v kateri je nastala zgolj materialna škoda.

O trčenju so bili ljubljanski policisti obveščeni ob 7.45. Po prvih podatkih potniki na avtobusu niso poškodovani.