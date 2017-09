Nesreča kolesarja

IDRSKO – V sredo ob 12.53 so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o prometni nesreči v naselju Idrsko (občina Kobarid). 53-letni kolesar je med vožnjo padel in se lažje poškodoval po glavi. V odrejenem preizkusu so prometni policisti ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, tuja krivda pa je izključena.

Poškodovanega kolesarja so odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa mu bo izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.