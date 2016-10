Nesreča iz grozljivke: oseba padla v vodni zbiralnik in umrla

IVANČNA GORICA – Danes ob 17.20 je v naselju Ambrus v občini Ivančna Gorica oseba padla v vodni zbiralnik, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so iz zbiralnika izčrpali vodo in z vrvno tehniko dvignili preminulo osebo.