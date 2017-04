Nesreča: delovni stroj je povozil delavca

CELJE – Ob 9.11 se je na Kidričevi ulici v Celju zgodila nesreča, v kateri je delovni stroj povozil delavca, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGE Celje in reševalcem NMP Celje nudili pomoč pri oskrbi. Poškodovanega delavca so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico.

Kaj točno se je zgodilo in kako hudo je, preverjamo tudi pri PU Celje.