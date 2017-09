Nesreča delavca

KOLIČEVO – V sredo ob 9.15 se je v industrijskem podjetju v naselju Količevo, občina Domžale, poškodoval delavec.

Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli do prihoda reševalcev domžalske nujne medicinske pomoči.

Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.