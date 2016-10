Nerodno: 60-letnik v bolnišnico

DOLENJSKE TOPLICE – V četrtek okoli 9.30 so policiste obvestili o padcu motorista. Nesreča, v kateri je bil poškodovan 60-letnik, se je zgodila med Gorenjimi Sušicami in Verdunom.

Na PU Novo mesto so nam potrdili, da so poškodovanega moškega prepeljali v bolnišnico, po prvih podatkih pa ne gre za hujše poškodbe. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo.

V nesreči so posredovali tudi gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice, ki so zavarovali kraj nesreče, umaknili motor s ceste in z vpojnim posuli razlite motorne tekočine.