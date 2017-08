Neroden pristanek kriv za grde poškodbe

LADRA, KAMNO – V ponedeljek malo pred 17. uro se je med Ladro in Kamnim poškodoval 47-letni državljan Belgije. Pri pristanku z jadralnim padalom je nerodno pristal, zaradi česar si je izpahnil komolec in si poškodoval zapestje. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico v Šempetru, so sporočili iz PU Nova Gorica.