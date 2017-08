Nepripravljena je zdrsnila in si hudo poškodovala nogo

GOZD - MARTULJEK – V Gozdu - Martuljku se je na planinski poti v četrtek popoldne poškodovala planinka, ki je zdrsnila na kamniti podlagi. Pri tem si je huje poškodovala nogo, poroča PU Kranj.

Vzroki za nesreče so velikokrat povezani s slabšo telesno pripravljenostjo in koncentracijo, kar prispeva k takim zdrsom in padcem.

Bojan Kos, tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave, je še dodal, da zaznavajo večjo spontanost odhajanja v gore predvsem pri tujcih, ki na določeno turo niso dovolj dobro pripravljeni ali opremljeni in zgolj izkoriščajo možnost zaradi lepega vremena in navidezno nezahtevnost nekaterih tur v naših gorah. Policisti gorske policijske enote z nadzorniki Triglavskega narodnega parka bodo zato v gorah izvajali preventivne aktivnosti in bodo predvidoma prisotni na turah Vrata–Luknja–Pihavec–Kriški podi–Vrata in planina Blato–Planina pri jezeru–Sedmera jezera–Komarča–Savica.