Neprilagojena hitrost: s tovornim vozilom v osebni avto

VIŠNJA GORA – V torek okrog 7.30 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na avtomobilski cesti iz smeri Višnje Gore proti Grosupljemu, v kateri sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo.

»Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 55-letni voznik (drž. BiH) tovornega vozila MB Actross s pripetim priklopnikom zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v osebno vozilo Seat Altea, ki je bilo ustavljeno na počasnem pasu zaradi počene pnevmatike (vozilo je bilo zavarovano s trikotnikom, prižgani so bili vsi štirje smerniki). Vozilo je ob trčenju potisnilo v odbojno ograjo. V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, saj je bila voznica v času trčenja zunaj vozila za varnostno ograjo,« pravijo policisti.

Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.