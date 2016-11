TRZIN – Uprava za zaščito in reševanje poroča o neprijetnosti pohodnice na gozdni poti.

Včeraj ob 9.14 je na gozdni poti od Trzina proti Dobenu v občini Trzin obolela pohodnica. Gorski reševalci GRS Kamnik so jo oskrbeli in jo pospremili do reševalnega vozila NMP Domžale.

Ženska je bila prepeljana v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.