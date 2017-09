Nepridipravi so prišli, ko jih ni bilo doma

BORŠT – Policisti iz Dolenjskih Toplic so opravili ogled vloma v hišo v Borštu pri Dvoru. V času nekajdnevne odsotnosti so storilci na silo vstopili v hišo, pregledali vse prostore, odnesli nekaj denarja in zlatnine, skupaj pa lastnikom naredili za nekaj tisoč evrov škode.