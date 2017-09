Nepridipravi na delu na Čopovi ulici

CELJE – V nedeljo zjutraj so policiste obvestili o tatvini ženskega kolesa. Nekdo ga je ukradel iz kolesarnice stanovanjskega bloka na Čopovi ulici v Celju. V popoldanskih urah so tatvino kolesa obravnavali še na Savinovi ulici v Celju, so zapisali v poročilu PU Celje.