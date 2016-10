Nepridiprav ukradel tri mobilnike

VIPOLŽE – V nedeljo ponoči so policiste obvestili o tatvini treh mobilnih telefonov v hodniku večjega objekta v naselju Vipolže. Neznanec je izkoristil krajšo odsotnost treh oškodovank in jim iz torbic odvzel mobilne telefone (samsung galaxy S6, samsung A5 in iphone 6), iz ene torbice pa si je prilastil tudi nekaj gotovine.

Novogoriški policisti bodo podali kazensko ovadbo.