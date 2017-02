Nepridiprav jo je potegnil na počivališču

LOGATEC – V nedeljo, 12. 2., okrog 6.30 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini na avtocestnem počivališču pri Logatcu. Državljanka Bolgarije je počivala v svojem vozilu, ko je neznan moški potrkal na njena vrata in jo opozoril, da ima poškodovano pnevmatiko. Ko je izstopila iz vozila in preverila pnevmatiko, ji je iz vozila drugi neznanec odtujil torbico z vsebino.

Škode je za približno 1500 evrov. Policisti nadaljujejo delo.