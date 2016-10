Nepridiprav izkoristil okno

AJDOVŠČINA – V četrtek v zgodnjih večernih urah so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Ajdovščini. Neznanec je podnevi vlomil skozi okno objekta, vstopil v notranjost ter si prilastil več kosov zlatega nakita in gotovino. S tem je povzročil za približno 1000 evrov materialne škode.

Policisti PP Ajdovščina so o tem obvestili pristojno državno tožilstvo in preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici ter bodo podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.