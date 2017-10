Nepovabljeni vstopili v prizidek in si postregli

NOVA GORICA – Policisti so v torek obravnavali tatvino različnega orodja iz pomožnega objekta (prizidka) ene od stanovanjskih hiš v Vrtojbi.

Kot so zapisali v poročilu PU Nova Gorica, je neznani storilec v obdobju zadnjih nekaj tednov vstopil v objekt in si prilastil različno orodje (nahrbtno motorno kosilnico, motorno žago in nahrbtno motorno škropilnico).

Policisti bodo na podlagi ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo.