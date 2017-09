Neplačana preživnina

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti PU Murska Sobota v ponedeljek obravnavali poškodovanje osebnega avtomobila, neplačevanje preživnine, povzročitev lahke telesne poškodbe, kaznivo dejanje grožnje, drzno tatvino in zasegli bankovec za 50 evrov, za katerega sumijo, da je ponarejen, so sporočili iz PU Murska Sobota.