Neopazno vstopil v hišo in kradel, a ga je lastnica zalotila

LJUBLJANA –V soboto so policisti PP Ljubljana Moste skupaj s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku privedli 36-letnika iz Lucije, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja velike tatvine na predrzen način.



Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja so ugotovili, da je 36-letnik v petek popoldne izkoristil nepazljivost oškodovanke in neopazno vstopil v odklenjeno hišo, iz katere je odtujil denar.

Osumljeni je bil zaloten pri dejanju in je zbežal iz hiše, a sta ga oškodovanca kljub begu zaustavila in zadržala do prihoda policistov.

Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor, poroča PU Ljubljana.