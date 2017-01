Neodzivna je imela poškodovano glavo

CERKNICA – V četrtek ob 19.06 je bila na cesti med Cerknico in Brezjami (občina Cerknica) neodzivna oseba.

Gasilci PGD Cerknica so ob pomoči zdravnika osebo s poškodovano glavo oskrbeli in jo prepeljali do zdravstvenega doma v Cerknici, poroča uprava za zaščito in reševanje.