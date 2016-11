Neodgovorno: 30-letnik pijan za volan, hčerke (3) ni ustrezno zavaroval

POSTOJNA – V preteklih dneh so policisti PU Koper izvajali poostreni nadzor in na delu ujeli kar nekaj kršiteljev, ki so za volan sedli pod vplivom alkohola. Med vsemi pa je izstopal 30-letnik iz Cerknice, ki je vozil vinjen, v vozilu pa je imel tudi tri leta staro hčerko, ki je ni ustrezno zavaroval.

V ponedeljek v večernem času so policisti v okolici Postojne ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila iz Postojne. Med postopkom ugotavljanja pogojev za vožnjo sta policista ugotovila, da povratni kršitelj cestnoprometnih predpisov vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja neregistrirano vozilo, na katerega je namestil registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, poleg naštetega pa je vozil še pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,32 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Kršitelju so vozilo zasegli in sodišču predlagali, da se vozilo odvzame in uniči ter za ugotovljene kršitve izreče globo v višini 2100 evrov ter doda stroške odvzema motornega vozila, so sporočili iz PU Koper.

V soboto zvečer pa so v Postojni ustavili in preverili 45-letnega Pivčana. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,32 miligrama alkohola. Preizkušanec se z rezultatom ni strinjal, prav tako ni podpisal zapisnika o preizkusu. V nadaljevanju so mu odredili strokovni pregled z odvzemom krvi in urina, vzorce pa dostavili inštitutu za sodno medicino, kjer jih bodo analizirali. Grozi mu globa 300 evrov in štiri kazenske točke.

Poleg teh kršiteljev so postojnski policisti v okviru izvajanja poostrenih nadzorov odredili več preizkusov alkoholiziranosti ter pri vožnjo pod vlivom alkohola zalotili še šest voznikov, ki so v elektronski alkotest poleg zraka vdihnili med 0,24 in do 0,38 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vsem šestim so izdali plačilne naloge z globo 600 evrov in izrekli po osem kazenskih točk.

Med temi posebej izstopa 30-letni voznik iz Cerknice, ki je poleg tega, da je vozil vinjen, v vozilu imel še triletno hčerko, ki je ni zavaroval z zadrževalnim sistemom, primernim otrokovi starosti in razvitosti, prav tako varnostnega pasu ni uporabljal niti sam.