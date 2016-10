Nenavadna smrtna nesreča pri Stranicah

STRANICE – V sredo popoldne se je na glavni cesti zunaj naselja Stranice zgodila prometna nesreča, v kateri je pozneje v celjski bolnišnici, kamor so ga prepeljali reševalci, umrl 58-letni voznik in obenem tudi povzročitelj, sicer doma z območja Velenja .

Kot je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, se je prometna nesreča zgodila okrog 16. ure na glavni cesti zunaj naselja Stranice. Omenjeni 58-letni voznik je vozil od Slovenskih Konjic proti Frankolovemu. »V dolgem desnem nepreglednem ovinku ga je zaneslo na nasprotno smerno vozišče, po katerem je v tistem trenutku pravilno pripeljala 38-letna voznica osebnega vozila. Ta kljub zaviranju trčenja ni mogla preprečiti. Voznik je z desnim bokom trčil v prednji del njenega vozila. V večernih urah smo bili obveščeni, da je voznik in povzročitelj v bolnišnici umrl, voznica in njen 27-letni sopotnik pa sta se v prometni nesreči lažje poškodovala,« je pojasnila Trbulinova. Dodala je še, da je to že letošnja 18. žrtev prometnih nesreč, ki so se zgodile na cestah celjske in koroške regije. A vendarle naj bi bila nesreča precej nenavadna in bo menda šele obdukcija razkrila, ali je voznik zares umrl zaradi poškodb, ki so bile posledica usodnega trčenja, ali pa je nemara šlo za naravno smrt. Domnevajo namreč, da bi lahko moški med vožnjo doživel srčni infarkt.