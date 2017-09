Nemirna noč: deževje prožilo plazove, iz vode vlekli avtomobile

BLED/LJUBLJANA/NOVO MESTO - Nočno deževje v po skoraj celi Sloveniji povzročalo hude težave. Drle so meteorne vode, sprožali so se pazovi, iz vode so vlekli vozila.

Več v nadaljevanju:

Ob 22.10 so na Finžgarjevi cesti na Bledu gasilci PGD Bled iz kletnega prostora izčrpali meteorno vodo ter na kraju pustili potopno črpalko.

Ob 23.10 je na Kajuhovi cesti na Bledu zaradi močnih padavin, meteorna voda tekla skozi prezračevalno loputo v poslovni objekt. Gasilci PGD Bled so loputo zaprli.

Ob 22.47 je v kraju Ušnik, občina Tolmin, zaradi zemeljskega plazu na cestišču nasedlo osebno vozilo. Gasilci PGD Tolmin so vozilo izvlekli na vozišče in zavarovali kraj dogodka. Pristojne službe so cestišče očistile. Poškodovanih ni bilo.

Ob 23.28 se je na lokalno cesto Bukovo–Zakojca, občina Cerkno, vsul zemeljski plaz. Cesta je do nadaljnjega zaprta za ves promet.

Ob 1.59 sta na Celovški cesti v Ljubljani zaradi poplavljenega podvoza v vodi obstali dve osebni vozili. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so vozili izvlekli iz vode. Poškodovanih ni bilo.

Ob 3.15 so na Cestni na Rožnik v Ljubljani gasilci PGD Ljubljana - Vič iz dveh kletnih stanovanj izčrpali in posesali meteorno vodo ter očistili zamašeno odtočno cev.

Ob 5.03 je na cesti Novo mesto–Ždinja vas, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Delavci CGP Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 5.45 je na cesti Ptuj–Mestni Vrh drevo na cesti oviralo promet. Gasilci PGD Ptuj so podrto drevo razžagali in počistili cestišče.

Na Planini pri Postojni so zjutraj razglasili ukrep prekuhavanja vode.

Deževju pa še ni videti konca.

Popoldne se bo nekoliko umirilo.

Jutri pa nas spet čakajo močne padavine.

Deževna bo tudi nedelja.