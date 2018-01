Nemec na Štajerskem plačeval s ponarejenimi evri

PTUJ – Policisti PP Ptuj so od julija 2017 obravnavali več unovčitev ponarejenih bankovcev za 50 evrov v lokalih in v trgovinah na območju Ptuja in Maribora. V trgovinah je storilec kupoval izdelke manjše vrednosti, da je od oškodovancev prejemal vračilo pravega denarja. Ko so policisti zbrali dovolj obvestil, so na okrožnem sodišču na Ptuju pridobili še odredbo za hišno preiskavo pri 48-letnem nemškem državljanu, ki je neprijavljen bival na območju Ptuja. Med hišno preiskavo so mu 11. januarja letos zasegli računalniško opremo in druge predmete, ki so bili pridobljeni pri opravljenih nakupih, so sporočili iz PU Maribor.

48-letniku so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Med pridržanjem so ugotovili, da je za njim razpisan tudi evropski priporni nalog. Zaradi utemeljenega suma ponarejanja denarja so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor.